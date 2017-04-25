– Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Minsk Anlaşmasının yerine getirilmemesine ilişkin yaptırımların niçin sadece Rusya'ya uygulandığını açıklamasını istedi.



Kiev'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile temaslardan kaçındığını ancak bu temasların Minsk Anlaşmasında öngörüldüğünü hatırlatan Lavrov, Rusya'nın kendi yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getirmeye çalıştığını ancak Kiev'in bu Cumhuriyetlerle direkt diyalogdan kaçındığını vurguladı.



Lavrov, "AB'nin tutumu herkesin kendi yükümlülüklerini hayata geçirmesi gerektiğini öngörüyorsa yaptırımlar niçin sadece Rusya'ya uygulanıyor diye soru meydana geliyor. Kiev'in Minsk anlaşmasını yerine getirmemesine bu hükümeti destekleyenler tarafından tepki gösterilmelidir" dedi. - Moskova