Yaptırdığı sağlık merkezinin açılışına ambulansla getirildi

Kanser tedavisi gören hayırsever Reşat Akan yaptırdığı sağlık merkezinin açılışına ambulansla getirildi

Törende duygusal anlar yaşandı



MANİSA - Turgutlulu hayırsever iş adamı Reşat Akan tarafından Turgutlu'ya yaptırılan sağlık merkezinin devri teslim töreni yapıldı. Kemoterapi tedavisi gören Hayırsever işadamı Reşat Akan yaptırdığı sağlık merkezinin devir teslim töreni ve açılışına ambulans ile getirildi. Sağlık sektörüne kazandırdığı tesisi görmenin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren hayırsever ve ailesi törende duygusal anlar yaşadı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1,5 milyon TL tutarındaki sağlık merkezinin devir teslimi gerçekleşti. Devir teslim törenine Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Erk Kayabaş, hayırsever işadamı Reşat Akan, Akan ailesi ile çok sayıda bürokrat katıldı.

Törende hayata geçirilen sağlık merkeziyle ilgili açıklama yapan Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım, merkezin bin 800 metre kare kapalı alana sahip olacağını, 4 katlı binanın 2 katının Toplum Sağlığı Merkezi, 2 katının ise Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet vereceğini söyledi. Tesiste ayrıca kanser tarama merkezi, obezite danışma merkezi, sigara bırakma merkezi gibi birimlerin de bulunacağını kaydeden Yıldırım, 55 yıl önce Turgutlu'dan ayrılarak İzmir'de yaşayan Reşat Akan'ın, sağlık merkezi ile yeniden Turgutlu ile bağ kuracaklarını belirtti.

Kemoterapi tedavisi gören ve ambulans ile Turgutlu'ya getirilen hayırsever Reşat Akan ise duygularını şöyle dile getirdi: "Burası bizim memleketimiz, çok güzel bir yapı ortaya çıkmış. Gelenler güzel bir binada tedavi görecek. 'Allah razı olsun' demeleri bile benim için çok önemli. Dünyada bir anımız kalsın istedik."

Yeni sağlık merkezine Reşat Akan ve eşi Muzaffer Akan'ın ismi verilirken, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de hayırsever Reşat Akan'a Turgutlulular adına teşekkür etti.

(İLK-SC-