Everton'lı Futbolcu Yaptığı Dripling İle Takımını Maça 1-0 Önde Başlattı
İngiltere'de Everton forması giyen Kevin Mirallas, Leicester City karşılaşmasının henüz başında orta sahadan aldığı topu 40 metre sürdü ve takım arkadaşına asist yaptı.
Premier Lig'in 32. haftasında Everton sahasında Leicester City'i 4-2 mağlup etti.
Karşılaşmaya damgasına vuran olay ise Everton' ın başlama vuruşundan 30 saniye sonra golu bulması oldu.
Mirallas orta sahadan aldığı topu rakip kaleye kadar sürüp arkadaşı Tom Davies'e pas verdi. Tom Davies ise takımını 30. saniyede öne geçirdi.
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