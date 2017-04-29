Yaprağı Meyvesiyle Aynı Fiyat

MANİSA'nın Turgutlu, Sarıgöl ile Alaşehir İlçesie'nde üzüm üreticisi, asma yaprağı toplamaya başladı. Kuru üzüm fiyatları 3 lira 40 kuruş ile 3 lira 90 arasında değişirken, üreticiler asma yaprağını kilosu 3 lira 50 kuruş ile 4 liradan satıyor.



Üzüm diyarı Manisa'da asma yaprakları, bağları yeşillendirdi. Alaşehir, Sarıgöl ve Turgutlu ilçelerindeki üzüm üreticilerinin, bağlarda asma yaprağı toplama mesaisi başladı. Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, toplanan asma yapraklarının çiftçiler için önemli geçim kaynağı olduğunu söyledi. Asma yaprağının kilosunun 3.5 ile 4 liradan satıldığını anlatan Şenol, toplanan yaprakların tüccarlar tarafından alınıp İzmir, Bursa, İstanbul gibi büyükşehirlerde 5 lira ile 8 lira arasında değişen fiyatlarla satıldığını açıkladı.



Yurt dışına ve Türkiye'nin birçok iline salamura yaprak ve sarma yaprağı gönderen Alaşehir ilçesinde de, üzüm bağlarından toplanan yapraklar 3.5 liradansatılıyor. Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, asma yaprağının fiyatı kuru üzüme göre 10 kuruş daha pahalı işlem görüyor. Asma yapraklarının yeni çıkmasından dolayı fiyatların yüksek olduğunu kaydeden Türk, 15 gün içinde kilo fiyatının 1 liraya kadar düşeceğini ifade etti. Türk, şu an sarmalık yaprakların toplandığını, fiyatlar düşünce de salamura yaprak toplanmaya başlanacağını söyledi. Türk, "Bu dönemde üreticilerimiz yaprak toplayarak geçiniyor. Büyük bir avantaj. Ancak fazla toplanması üzüme zarar verebilir. Onun için dengeli toplanması gerekiyor" dedi.



YAPRAKTA DA KALINTI SORUNU AŞILDI



Üzümde olduğu gibi asma yaprağında da kalıntı sorununun aşıldığını ve ihracatta sıkıntı bulunmadığını ifade eden Türk, henüz ihracatın başlamadığını, toplanan yaprakların yurt içine gönderildiğini söyledi, Türk, "Kalıntı sorununun aşılması büyük avantaj oldu. Kalıntı nedeniyle yaprak ihracatında sıkıntı yaşanıyordu. Pazar bulamıyorduk. Bundan sonra da kalıntı olmaz" diye konuştu.



ÜRETİCİ RUSYA İLE İLİŞKİLERİN DÜZELMESİNİ BEKLİYOR



Uçak krizinden sonra Rusya pazarının kapanmasından dolayı sıkıntılar çektiklerini kaydeden Necdet Türk, "Bu sene de sıkıntı olduğunu biliyoruz. İnşallah sıkıntı yeni sezona kadar hallediliyor. Yoksa Rusya yine almazsa üzüm geçen yıldan daha kötü duruma düşer. 2015 yılında kuru üzüm 6 liraydı, 2016'da 2.5 lira ile 3 liraya kadar geriledi. Rusya pazarı açılmazsa Gediz havzasındaki üzüm üreticisinin durumu çok zor olur. Üreticinin bankalara çok fazla borcu var" dedi.



- Manisa