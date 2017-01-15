Yapısal Kablolamanın Kurumlar İçin Önemi Nedir?

Legrand Ülke Pazarlama Direktörü Özgür Sarıoğlu, yapısal kablolamanın kurumlar için önemini Wise TV'ye anlattı.



Sarıoğlu 1990'lı yıllarda şirketlerin iletişimler için ayrı ayrı sistemler kurduklarını söyleyerek, "Sonrasında ilave uygulamalar için tekrar ana sistemden kablo çekmek gerekirdi. Bilhassa kullanım kapasitesi yüksek uygulamalarda bu durum kablo karmaşasına, uygulamada çeşitli zorluklara ve yüksek maliyetlere neden olurdu. Yapısal kablolama ile data, güvenlik, şebeke, ups gibi elektrik sistemlerine ait kablolama altyapıları tek bir çatı altında toplanarak entegre ve esnek bir çalışma ortamı oluşturmaktadır. Kablo, data prizi, page panel, page cort, kabinet gibi pasif ekipmanlar ile oluşturulan altyapı sağlıklı bir network, telefon, haberleşme ve güvenlik sisteminin temel unsurudur. Bu nedenle günümüzde kurum ve şirketlerdeki kullanıcı sayısının yoğunluğu düşünüldüğünde yapısal kablolama, esneklik ve entegrasyonu sağlayabilecek yegane sistemdir" dedi.