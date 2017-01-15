TÜMÜ
Haberler Search
Yapımı Süren Okulun Kombileri Çalındı

Yapımı Süren Okulun Kombileri Çalındı

Pazaryeri ilçesinde, yapımı devam eden okulda montajı tamamlanmış 5 kombi, çalındı.

Yapımı Süren Okulun Kombileri Çalındı

Pazaryeri ilçesinde, yapımı devam eden okulda montajı tamamlanmış 5 kombi, çalındı.

Alınan bilgiye göre, Yüzbaşı Mahallesi'ndeki Bilecik İl Özel İdaresi sorumluluğunda inşaatı devam eden okul inşaatına giren kimliği belirsiz kişiler, montajı tamamlanmış 5 kombi cihazını sökerek, araçla götürdü.

İnşaat bekçisi kombilerin yerinde olmadığını fark edince, durumu polise bildirdi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.


sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads