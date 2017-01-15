Pazaryeri ilçesinde, yapımı devam eden okulda montajı tamamlanmış 5 kombi, çalındı.
Alınan bilgiye göre, Yüzbaşı Mahallesi'ndeki Bilecik İl Özel İdaresi sorumluluğunda inşaatı devam eden okul inşaatına giren kimliği belirsiz kişiler, montajı tamamlanmış 5 kombi cihazını sökerek, araçla götürdü.
İnşaat bekçisi kombilerin yerinde olmadığını fark edince, durumu polise bildirdi.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Yapımı Süren Okulun Kombileri Çalındı
Pazaryeri ilçesinde, yapımı devam eden okulda montajı tamamlanmış 5 kombi, çalındı.
Pazaryeri ilçesinde, yapımı devam eden okulda montajı tamamlanmış 5 kombi, çalındı.
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