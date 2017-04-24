Yapı Kredi'ye SPK'dan Onay Çıktı
Yapı Kredi, yurt dışındaki yerleşik tüzel ve gerçek kişilere satılmak üzere 6 milyar dolarlık borçlanma aracı ihraç edecek.
Yapı Kredi, yurt dışındaki yerleşik tüzel ve gerçek kişilere satılmak üzere 6 milyar dolarlık borçlanma aracı ihraç edecek.
Kaynak: Dunya.com
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