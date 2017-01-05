Yapı Kredi'ye "Proje Üretiminde En Başarılı Banka" Ödülü

Yapı Kredi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından yönetilen Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) kapsamında "Proje Üretiminde En Başarılı Banka" ödülüne layık görüldü.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, ticari segment ve KOBİ müşterilerinin enerji verimliliğini artırmak üzere finans sağlamayı hedefleyen program kapsamında 740'tan fazla proje üreterek söz konusu ödülü almaya hak kazandı.



TurSEFF programı kapsamında Yapı Kredi'nin finansman sağladığı ticari segment projeleri de ödüle layık görüldü. Saydam Tekstil, enerji harcamalarını en aza indirerek "Üretimde Otomasyonu En İyi Kullanan Proje" ödülünü kazandı. Kılıç Holding ise kurduğu güneş enerji sistemi ile "Kırsalı Elektrikle En İyi Buluşturan Proje" ödülünün sahibi oldu.