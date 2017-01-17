Yapı Kredi "Türkiye'nin İlk Programatik Tv Reklam Vereni" Oldu

Yapı Kredi, reklam hedefleme teknolojilerinin en ileri uygulaması olan "programatik" ile "Türkiye'nin ilk izleyici hedeflemeli reklam satın almasını" gerçekleştirdi.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, televizyonda yayınladığı reklamla hedef kitlesinde yüzde 94,26'lık görünürlük ortalaması elde etti. İlk programatik uygulamasını Adform ve Zer Dijital Pazarlama iş birliğiyle gerçekleştiren Yapı Kredi'nin Show TV'de yayınlanan reklamının izlenme süresi ortalaması ise 11,31 saniye oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Marka Müdürü Özge Bakırçalı, programatik'in lokasyon, zaman, demografik bilgi gibi çok farklı kriterde izleyicilerin dijital ayak izlerini analiz ederek bir reklamın doğru kişiye doğru zamanda dijital reklam teknolojileri aracılığıyla TV'de ulaşmasını sağlayan bir reklam satın alma teknolojisi olduğunu hatırlattı.



Bakırçalı, şunları kaydetti:



"Ürün ve hizmetlerimizi artık geleneksel reklam yöntemlerinin dışında birçok farklı kanal ve yeni stratejilerle kitlelere duyurabiliyoruz. Programatik reklam da bu kanalların en yenisi ve belki de en önemlisi. Programatik, doğru müşteriye doğru zamanda ulaşmanın yanı sıra otomasyon sistemi sayesinde geleneksel reklam satın alma süreçlerinde reklam veren ve yayıncının karşılaştığı iş yükünü de azaltıyor. Reklama, tek tuşla doğru kullanıcıya kısa sürede ulaşma şansı veriyor. 2017'nin dijital trendlerinden biri olan programatik satın almada biz de Yapı Kredi olarak bir ilki gerçekleştirdik ve uydu alıcısı üzerinden internete bağlı akıllı televizyonlarda TV programatik'i ilk kullanan marka olduk. Daha ilk yayında Avrupa'daki programatik TV sonuçlarını geçmiş olmamız bu yıl reklam verenlerin, medya ajanslarının ve mecraların gündeminden programatik'in düşmeyeceğinin büyük bir göstergesi."