Yapı Kredi "Proje Üretiminde En Başarılı" Banka

Yapı Kredi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından yönetilen Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) kapsamında, "Proje Üretiminde En Başarılı Banka" ödülüne layık görüldü. Yapı Kredi, ticari segment ve KOBİmüşterilerinin enerji verimliliğini arttırmak üzere finans sağlamayı hedefleyen program kapsamında 740'tan fazla proje üreterek bu ödülü almaya hak kazandı.



Enerji projeleri, Yapı Kredi proje finansman portföyünün dört ana sektöründen birini oluşturuyor. Banka, portföyündeki çevre dostu yenilenebilir enerji projelerine, sürdürülebilir kalkınmaya sağladığı katkı sebebiyle ayrıca önem veriyor. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında ticari segment ve KOBİ'lere yönelik geliştirilen TurSEFF programında da yer alan banka, program kapsamında 740'tan fazla projeye imza attı.



TurSEFF programı kapsamında Yapı Kredi'nin finansman sağladığı ticari segment projeleri de ödüle layık görüldü. Saydam Tekstil, enerji harcamalarını en aza indirerek "Üretimde Otomasyonu En İyi Kullanan Proje" ödülünü kazandı. Kılıç Holding ise kurduğu güneş enerji sistemi ile "Kırsalı Elektrikle En İyi Buluşturan Proje" ödülünün sahibi oldu. Yapı Kredi, önümüzdeki yılda da Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayacak projelerde yer almayı hedefliyor.