Yapı Kredi Private Banking'e Uluslararası Ödül

Yapı Kredi Private Banking, uluslararası yayın kuruluşu Global Finance Magazine tarafından düzenlenen "World's Best Private Banks Awards 2017" kapsamında "Türkiye'nin En İyisi" ödülüne layık görüldü.



Yapı Kredi Private Banking'den yapılan açıklamaya göre, şirket, uluslararası iş ve finans dünyasının prestijli yayın kuruluşunda aldığı bu ödülle özel bankacılık alanındaki başarısını uluslararası arenada bir kez daha tescilledi.



Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Direktörü İmre Tüylü, bu ödülden gurur duyduklarını belirterek, bu başarıda sunulan hizmetler kadar, içinde bulunulan çağa uygun müşteri beklentilerini karşılamanın da etkili olduğunu bildirdi.



Tüylü, Türkiye'yi özel bankacılık ile tanıştıran Yapı Kredi Private Banking olarak, müşteri odaklı bankacılık anlayışları doğrultusunda sundukları hizmetleri her geçen gün geliştirdiklerini kaydederek, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun olarak dijitalleşen dünyada da her zaman ayrıcalıklı hizmet sunmayı öncelik edindiklerini aktardı.



Bu kapsamda internet şubelerini ve tablet uygulamalarını yenilediklerini kaydeden Tüylü, "Kişiye özel zenginleştirilen fonksiyonları, kullanıcı dostu ara yüzü ve yenilenen tasarımı ile müşterilerimiz özel portföy dağılım önerileri, kişiye özel ürün/hizmet teklifleri, Yapı Kredi Crystal Kart sahiplerine özel fonksiyonlar ve danışmanlık hizmetlerine kolayca ulaşabiliyor." ifadelerini kullandı.



Şubeye gitmeden kolay portföy yönetimi



İmre Tüylü, müşterilerinin, dijital kanallar üzerinden portföylerini en iyi şekilde yönetmeleri adına hayata geçirdiklerini "Portföy Dağılımı Tavsiyesi" özelliğinin büyük fark yaratacağını belirterek, müşterilerinin şubeye gitmeden yatırımlarını kolaylıkla yönlendirebildiğini aktardı.



Özel bankacılık müşterilerine finansal ürün ve hizmetlerin yanı sıra gayrimenkul, miras, vergi, eğitim, filantropi ve sanat alanlarında hizmet verdiklerini kaydeden Tüylü, şu bilgileri verdi:



"Tüm danışmanlık hizmetlerimiz için özel olarak tasarlanan sayfalarda güncel makale ve bilgilendirmelere yer veriyoruz. Ayrıca danışmanlık hizmeti almak isteyen müşterilerimiz taleplerini internet bankacılığı sayfalarından bir tık ile iletebiliyorlar. Talep iletildiğinde, müşterilerimizin şubelerindeki ilgili portföy yönetmenleri aynı gün içerisinde iletişim kurarak söz konusu talebi karşılıyor. Sunduğumuz ayrıcalıklar ve ihtiyaçlara göre oluşturduğumuz yenilikçi hizmetlerimizle sektörde fark yaratıyor, Türkiye'nin en iyisi olmayı hak etmek için daima çalışıyoruz."