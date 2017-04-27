Yapı Kredi'nin Toplam Kredileri 256.1 Milyar Liraya Yükseldi

Yapı Kredi'nin toplam nakdi ve gayrinakdi kredileri yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 256.1 milyar liraya, toplam mevduatı ise yüzde 4 yükselerek 163.5 milyar liraya çıktı.



Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, bankanın solo bazda sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 14.4'e çıkarken, net karı 1 milyar lira olarak gerçekleşti.



Yapı Kredi CEO'su Faik Açıkalın, "Hasat Zamanı' stratejisi kapsamında yılın ilk çeyreğinde de sürdürülebilir performansa dönük yapılan yatırımların başarılı sonuçlarını almaya devam ettiklerini söyledi.



Bu dönemde yaşanan konjonktürel belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisini desteklemeye devam ettiklerini belirten Açıkalın, "Yapı Kredi olarak sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme stratejisinin başarılı sonuçlarını almaya devam ediyoruz" dedi ve ekledi:



"Yılın ilk üç ayında, toplam aktiflerimiz yıl sonuna kıyasla yüzde 4 yükselerek 281 milyar TL'yi aştı. Toplam nakdi kredi hacmimiz hem şirket hem de bireysel kredi artışı ile desteklendi. Böylelikle bu rakam, sene sonundan bu yana yüzde 4 artarak 183.7 milyar TL'ye ulaştı. Bu dönemde sağlanan Kredi Garanti Fonu imkanını da aktif olarak kullanarak KOBİ ve ticari müşterilerilerimize ek fırsatlar sunduk. Öte yandan, fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesine her zaman olduğu gibi önem vermeye devam ettik. Zorlu faaliyet ortamına rağmen 5 yıl vadeli 600 milyon dolar tutarında Eurobond ihracı gerçekleştirerek uluslararası piyasalarda Yapı Kredi'ye ve Türkiye ekonomisine duyulan güveni bir kez daha teyit ettik."



Dijital bankacılıkta Avrupa'ya örnek uygulamalar



Yapı Kredi'nin Türkiye ve Avrupa'da ilk olma özelliği taşıyan göz tarama teknolojisi ile giriş yapılan Göz-ID uygulamasının dünyanın en saygın fintech etkinliklerinden Finovate Europe 2017'de örnek uygulama olarak ele alındığını belirten Açıkalın, "Türkiye'nin Dijital Bankası olarak bu alanda odağımız insan için teknoloji üretebilmek" dedi ve şöyle açıkladı:



"Geçtiğimiz sene içinde yenilediğimiz ve içerisinde Göz-ID, QR Kod ile ATM'lerden anında para çekebilme, Çağrı Merkezi'ne direkt bağlanabilme gibi özellikler taşıyan mobil uygulamamızı tüm dünyaya Finovate 2017'de anlatma imkanı yakalayarak, Türk bankacılığının geldiği noktayı gururla temsil ettik. Bu, bizi hem hizmete sunacağımız yeni dijital uygulamalarımız için daha da motive etti hem de tarifi imkansız bir gurur kaynağı oldu. Bu alana yönelik öncü ve lider uygulamalarımız sonucunda dijital kanallarımızın işlem adetlerinde de büyük artışlar gördük. Nakit dışı işlemlerde dijital bankacılık kanallarımızın penetrasyonu yüzde 93'e, dijital müşterilerimiz içindeki mobil bankacılık penetrasyonumuz yüzde 77'ye yükseldi. Böylece her dört dijital müşterimizden üçü mobil bankacılık müşterisi haline geldi. Müşteri memnuniyetini en üst seviyede sağlamak için vazgeçilmez bir unsura dönüşen dijital bankacılık, önümüzdeki dönemde de Yapı Kredi için stratejik öneme sahip olmaya devam edecek."



Leasing'de 9, faktoringde 16, kredi kartlarında 29 yıldır lider



Finansal hizmetler grubu olarak Yapı Kredi'nin farklı uzmanlık alanlarındaki iştiraklerinin de yılın ilk çeyreğindeki başarılı performansını devam ettirdiğini kaydeden Açıkalın, "2016 sonu itibariyle Yapı Kredi Leasing sektördeki liderliğini 9., Yapı Kredi Faktoring ise 16. yıla taşıdı. Diğer yandan Yapı Kredi olarak kredi kartı pazarındaki liderliğimizi de 29 yıldır sürdürüyoruz" dedi.



Kadın yönetici ve kadın istihdamında sektör lideri



Yapı Kredi'nin cinsiyet eşitliği ve kadın çalışan istihdamı konusunda da örnek bir duruş sergilediğini belirten Faik Açıkalın, şu değerlendirmede bulundu:



"Kurum olarak, Koç Holding tarafından başlatılan 'İşte Eşitlik Bildirgesi'ne ve 'Ülkem için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum' projesine destek veriyoruz. Ayrıca UN Women'in, erkekleri toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarını savunmak için önderlik yapmaya çağıran 'HeForShe' ve '16 Günlük Aktivizm' kampanyalarının katılımcıları arasında yer alıyoruz. Son olarak Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile birlikte, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ev içi demokrasinin güçlenmesi adına 'Babalar Değişiyor, Toplum Değişiyor' projesinin hayata geçirilmesinde önemli rol oynuyoruz. Bu konuda hali hazırda devam eden uygulamalarımızı güçlendirmek ve kapsamını genişletmek amacıyla Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri'ni de (UN WEPs) imzaladık. Diğer taraftan bu yaklaşımımızla kadın yönetici sayısı ve kadın çalışan oranında da sektör liderliğimizi sürdürüyoruz. Gelecek yıllarda da kadın çalışan istihdamı ve cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz."



Sürdürülebilirlik ilkelerine bağlılık ödüllerle taçlanıyor



Yapı Kredi'nin başarılı performansının temelinde sürdürülebilirlik ilkelerine bağlılığın olduğunu da ekleyen Açıkalın, bu ilkelerin Yapı Kredi'nin rekabetçi gücünü artırmasının yanı sıra, uluslararası kuruluşlarca da takdir edildiğini söyledi.



Bu kapsamda 2017'nin ilk çeyreğinde özellikle kurumsal-ticari bankacılık alanında farklı ödüllere layık görüldüklerini belirten Açıkalın, şu bilgileri verdi:



"Türkiye'nin geleceğini inşa edecek dev projelerin yanı sıra sürdürülebilir enerji projelerinin en büyük finansörlerinden biriyiz. Kurumsal ticari bankacılıkta ayrıca Türk bankacılık sektöründe bir ilk olan finansal danışmanlık hizmetimiz ile farklı bir noktada duruyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız neticesinde de otorite olarak kabul edilen kurumlar tarafından ödüllere layık görülüyoruz. EBRD tarafından 'Proje Üretiminde En Başarılı Banka' seçilirken Euromoney'nin 'Türkiye'nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası' ödülüne hak kazandık. Türkiye'nin finans Oscarları olarak bilinen Bonds&Loans 2017'de 4 ödülün sahibi olduk. Bağımsız medya kuruluşu bne IntelliNews ise Yapı Kredi'yi 'Ticari Finansman'da Türkiye'nin En İyi Bankası' seçti. Yapı Kredi Portföy, TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Töreni'nde "Portföy Yönetim Faaliyeti" kategorisinin yanı sıra Ülkem İçin Fonu ile "En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi" ödüllerini almaya hak kazandı. Bunlara ek olarak IDC CIO Summit Awards 2017'den de üç ödülle döndük. Sene içerisinde tüm alanlarda başarılı performansımızı sürdürerek, ülkemize ve insanımıza değer katmaya devam edeceğiz." (Fotoğraflı) - İstanbul