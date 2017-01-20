Yapı Kredi En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası Seçildi

Yapı Kredi, Euromoney tarafından üst üste üçüncü kez "Türkiye'nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası" seçildi.



Yapı Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre Euromoney'in "Dış Ticaret Finansmanı Araştırması 2017" kapsamında banka, müşteri odaklı yaklaşımı ve ihtiyaca yönelik ürün ve hizmetleriyle dış ticaret yapan şirketlerin oylarıyla bir kez daha birinciliğe layık görüldü.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Feza Tan, ülke ekonomisine katkıda bulunan farklı ölçekteki tüm kurumlara üst seviyede hizmet sunduklarını belirterek, Yapı Kredi müşterilerine özel ürünler sunup, danışmanlık hizmeti sağladıklarını, tahsilatlarda ve ödemelerde önerdikleri alternatiflerle de çözüm ortağı olduklarını aktardı.



Tan şunları kaydetti:



"Alanında deneyimli uzman ekibimizle dış ticaret finansmanı alanında yaygın muhabir ağımızı kullanarak akreditif kredisi, harici garantiler, kabul/aval kredileri, ülke kredileri, Eximbank kredileri, sigortalı ihracat finansmanı, forfaiting ve ihracat faktoringi ile birlikte ithalat ve ihracat işlemlerine yönelik ürün ve hizmetler sunuyoruz. Ayrıca firmaların yurt dışı finansman imkanlarından yararlanmalarına da yardımcı oluyoruz. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), International Finance Corporation (IFC) veya Avrupa Yatırım Bankası (EIB) tarafından sağlanan fonlardan da müşterilerimizin yararlanmalarına imkan tanıyoruz.



Euler Hermes, SACE, EKF gibi geleneksel ihracat kredi kuruluşlarını desteğinin yanı sıra Japon Exim, Kore Exim, Tayvan Exim gibi ülke kredisi kuruluşları ile çerçeve anlaşmaları veya projeye özel anlaşmalar gerçekleştiriyoruz. 3 senedir Euromoney tarafından yürütülen araştırmada müşterilerimizin oylarıyla birinci seçilmek, müşterilerimizle kurduğumuz karşılıklı güven ilişkisinin çok önemli bir göstergesi niteliğinde. Kurumsal ve Ticari Bankacılık alanında son derece başarılı bir yılın ardından, finans kurumlarının müşterileri özelinde araştırılan ve binlerce katılımcının oylarıyla belirlenen bu araştırmada ilk sırada yer almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz."