Yapı Kredi'den 1 Milyar TL Net Kâr

Yapı Kredi, bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar lira net kar elde etti.

Yapı Kredi'den 1 Milyar TL Net Kâr

Yapı Kredi, bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar lira net kar elde etti.

Kaynak: Dunya.com

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