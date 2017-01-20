Yapı Kredi 3. Kez En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası Seçildi

Yapı Kredi, dünyanın önde gelen bankacılık ve finans dergilerinden Euromoney tarafından üst üste üçüncü kez "Türkiye'nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası" seçildi.



Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre Euromoney'nin "Dış Ticaret Finansmanı Araştırması 2017" kapsamında Yapı Kredi, müşteri odaklı yaklaşımı ve ihtiyaca yönelik ürün ve hizmetleriyle dış ticaret yapan şirketlerin oylarıyla bir kez daha birinciliğe layık görüldü. Ülke ekonomisine katkıda bulunan farklı ölçekteki tüm kurumlara üst seviyede hizmet sunduklarını belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Feza Tan, Yapı Kredi olarak müşteri odaklı yaklaşım ve dış ticarette danışman banka olma özelliklerinin bulunduğunu söyledi. Her bir müşteriye özel ürünler ürettiklerini ve tüm ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık hizmeti sağladıklarını dile getiren Tan, açıklamasında şöyle dedi:



"Müşterilerimizin kolay ve güvenilir bir şekilde finansman ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra tahsilatlarında ve ödemelerinde önerdiğimiz alternatiflerle de çözüm ortağı oluyoruz.





Alanında deneyimli uzman ekibimizle dış ticaret finansmanı alanında yaygın muhabir ağımızı kullanarak akreditif kredisi, harici garantiler, kabul/aval kredileri, ülke kredileri, Eximbank kredileri, sigortalı ihracat finansmanı, forfaiting ve ihracat faktoringi ile birlikte ithalat ve ihracat işlemlerine yönelik ürün ve hizmetler sunuyoruz.

Tam üç senedir Euromoney tarafından yürütülen araştırmada müşterilerimizin oylarıyla birinci seçilmek, müşterilerimizle kurduğumuz karşılıklı güven ilişkisinin çok önemli bir göstergesi niteliğinde. Kurumsal ve Ticari Bankacılık alanında son derece başarılı bir yılın ardından, finans kurumlarının müşterileri özelinde araştırılan ve binlerce katılımcının oylarıyla belirlenen bu araştırmada ilk sırada yer almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz."

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- İstanbul