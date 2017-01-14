Yapı Denetimi İnşaatlara Nitelik Kazandırdı

Erzurum'da "Yapı Denetimi Kanunu" sayesinde üretilen nitelikli konutların sayısı giderek artıyor. Deprem kuşağında olmasına rağmen uzun süre söz konusu kanunun kapsamına alınmayan Erzurum'da, inşaatlar artık temele ilk harcın atıldığı günden anahtar teslim gününe kadar sıkı bir denetimden geçiriliyor.



Yapı Denetim Kanunu sayesinde Türkiye genelinde artık nitelikli konut dönemi başladı. Geçmişi 2000'li yılların başına kadar uzanan kanun, uzun yıllar tartışma konusu olmuş, deprem kuşağında bulunmasına rağmen dönemin hükümeti Erzurum'u bu kanunun kapsamına almamıştı. 595 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile konutların üretim süreci kontrol ve denetim altına alınmış, Erzurum'da da bu KHK çatısı altında yapı denetim şirketleri kurulmuştu. KHK'ların iptal edilmesinin ardından çıkarılan yeni kanun, Türkiye'de önemli bir tartışmanın fitilini ateşlemiş, Erzurum'la birlikte deprem kuşağında bulunan çok sayıda ilin bu kanunun uygulama alanı dışında tutulması şaşkınlıkla karşılanmıştı.



Yurt genelinde olduğu gibi Erzurum'da da tartışmalar sürerken, yapılan son düzenleme ile Yapı Denetimi Kanunu ülke genelinde yürürlüğe girmiş oldu. Erzurum'un da kapsamında bulunduğu kanun sayesinde inşaatlar için çok ciddi bir denetim süreci başlarken, Erzurum'da halen bu alanda faaliyet gösteren çok sayıda yapı denetim şirketi bulunuyor. Erzurum'daki yapı denetim şirketleri, her bir inşaatın temeline ilk harcın konulduğu günden anahtarının teslim edildiği güne kadar her bir ayrıntıyı takip ediyor ve sıkı bir denetim süzgecinden geçiriyor. Yapı Denetim izni almış olmak, bir yapı için bir nevi garanti anlamına geliyor. Söz konusu yapıların muhtemel bir depremde hasar görmesi halinde tek muhatap yapı denetim şirketleri oluyor. YDŞ'ler de, herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmamak için nitelikli yapılar inşa edilmesine azami düzeyde özen gösteriyor. - ERZURUM