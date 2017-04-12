Yapay Zeka Pokerde 290 Bin Dolar Kazanmayı Başardı

'Lengpudashi' isimli yapay zeka, Çin'de 5 gün süren seri turnuva ve final müsabakasından zaferle ayrılarak yazılımcılarına 290 bin dolar (Yaklaşık 1 milyon 70 bin TL) kazandırdı.



Texas Hold'em poker oyunundaki milyonlarca kombineyi yapay zeka, hızlı karar yeteneğiyle tek tek elemeyi başararak genelde en optimal hamleyi yapmayı başarıyor.



Lengpudashi'nin bir önceki versiyonu olan Liberatus, bu yılın Ocak ayındaki 20 gün süren bir oyunda dünyanın en iyi dört poker oyuncusunu yenmeyi başarmıştı.



Böylece bu yıl ikinci kez bir yapay zeka programı, başarılı poker oyuncularını geride bırakmış oldu.