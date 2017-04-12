Yapay Zeka Pokerde 290 Bin Dolar Kazandı

Bir yapay zeka programı Çin'de düzenlenen bir yarışmada altı poker oyuncusundan oluşan bir takımı yenmeyi başardı.



Lengpudashi adlı program beş gün süren müsabakadan zaferle ayrılarak yazılımcılarına 290 bin dolar kazandırdı.



Böylece bu yıl ikinci defa bir yapay zeka programı başarılı poker oyuncularını yendi.



Programın bir önceki versiyonu olan Liberatus da Ocak ayındaki 20 gün süren bir oyunda dünyanın en iyi dört poker oyuncusunu yenmişti.



ABD'deki Carnegie Mellon Üniversitesi'nden Bilgisayar Bilimi Profesörü Tuomas Sandholm ve doktora öğrencisi Noam Brown tarafından geliştirilen yazılımın kazandırdığı ödül de ikilinin kurduğu şirket için harcanacak.





'Bilgisayar blöfü öğreniyor'



Oyundaki tüm bilgilerin herkes tarafından görülebildiği satranç ve go gibi oyunların aksine poker "kusursuz olmayan bilgi oyunu" olarak tanımlanıyor.



Pokerde oyuncular rakibinin elindeki kartları göremeyen oyuncuların kazanabilmek için karmaşık bahis stratejileri geliştirmeleri ve blöfleri anlamaları gerekiyor.



Programın yazılımcılarından Noam Brown, "Blöf insanlara özgü diye düşünülürdü ama bunun doğru olmadığını gördük. Bilgisayar programları da blöf yapmayı öğrenebiliyor."