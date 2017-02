Yapay Zeka ile Gelen Tehlike!

Amazon'un Alexa'sından Mark Zuckerberg'in Jarvis'ine kadar 2016'da öğrendiğimiz bir şey varsa, o da AI (yapay zeka) devriminin inanılmaz bir hızla ilerlediği. Ancak ses komutu ile başlayan her müzik listesi veya ışığa karşılık AI'nin, özellikle iş alanında çok daha derin sosyal etkileri olabilir.



Beyaz Saray tarafından alınan yeni bir rapor, yapay zeka ve otomasyonun ABD iş piyasasını nasıl etkileyeceğini tahmin etmeye çalışmakta ve özellikle düşük maaşlı veya az yetenek gerektiren işlerdeki kişiler için pek iyi bir tablo çizmiyor.



Her ne kadar raporun kaynak olarak gösterdiği iki araştırma AI'nin ABD'deki işleri etkileyeceği hız ve önem konusunda anlaşamasa da, Carl Frey ve Michael Osbourne tarafından yapılan analiz, otomasyon sebebi ile önümüzdeki 20 yıl içerisinde ABD'deki işlerin yüzde 47'sinin tehlikede olduğunu söylemekte.



Muhtemelen en fazla etkilenecek olanların arasında kamyon ve taksi sürücüleri, üretim hattı çalışanları ve hizmet sektöründeki - özellikle restoranlarda ciddi bir otomasyon artışı bekleniyor - kişiler bulunmakta. Raporun belirttiği üzere, eğer işler hakkındaki bu tehlike tahminleri işsizlik ile sonuçlanırsa, milyonlarca kişinin hayatı ciddi bir şekilde değişecek ve büyük ekonomik sorunlar ile karşı karşıya kalacaklar.