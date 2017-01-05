Yapay Zeka, Diş Fırçasına da Girdi!

Doğal olarak diş fırçanız da, sürekli olarak büyüyen yapay zeka dalgasından kendini kurtaramıyor. Küçük bir ağız sağlığı firması olan Kolibree, Yapay Zekaya sahip ilk diş fırçası olarak tanımladığı ürününü CES 2017'de tanıttı.



Ara'nın normal bir diş fırçası olmadığı açıkla görülebilmekte. Kolibree kurucusu ve CEO'su Thomas Serval'ın tanımladığı üzere Ara'nın teknolojisi, "patentli derin öğrenim algoritmalarının düşük enerjili bir işlemci aracılığı ile direkt olarak diş fırçasının içerisine yerleştirilmesi" ile çalışmakta. Algılayıcılardan toplanan saf veriler bu işlemciden geçerek sistemin alışkanlıklarınızı öğrenmesine ve kullanıldıkça doğruluk oranını arttırmasına imkan tanımakta.



Ara, tam olarak nereyi fırçaladığını algılıyor ve sıklık, süre ve yer gibi bilgileri kayıt altında tutuyor. Bu diş verileri, Bluetooth Low Energy aracılığıyla bir telefon uygulaması ile eşleştiriliyor ama kayıt tutulması için dişlerinizi her fırçaladığınızda yanınızda telefonunuzu taşıyıp açmanız gerekiyor.



Kolibree, bahar mevsiminde Ara'yı ABD ve Avrupa için klinik testlere sokacağını ve AI'nin günlük davranışları ve diş sağlığını nasıl etkilediğini inceleyeceğini söylemekte. Bu testin sonucunda AI'nin pozitif bir etkisi olduğu görülürse, pek çok sıradan günlük eşyanın AI özellikleri ile donatılacağından emin olabiliriz.



Bu süper-akıllı diş fırçası 129 dolarlık fiyatı ile satışa sunulacak...