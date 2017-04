Yapay Zeka Benjamin, Senarist Olma Yolunda İlerliyor

Benjamin adındaki bir yapay zeka senarist olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Daha önce "Sunspring" adlı bir kısa film senaryosu yazan Benjamin, şimdi de "It's No Game" (Bu Bir Oyun Değil) ile karşımızda.



Geçtiğimiz yıl Benjamin adlı yapay zeka, "Sunspring" isimli garip ve eğlenceli bir bilim kurgu kısa filminin senaryosunu yazmıştı. Yeni çalışmasında ise Benjamin "It's No Game" (Bu Bir Oyun Değil) adlı kısa film senaryosu ile karşımıza çıkıyor. Bir önceki film gibi, bu filmde de insan ve makine öğreniminin bir araya gelince neler yapabildiğine tanık olduğumuz çalışma, biraz da şaşırtıcı bir biçimde olan biteni gözler önüne seriyor.



Ünlü aktör David Hasselhoff'un oynadığı filmde, "Kara Şimşek" ve "Sahil Güvenlik" gibi fenomen olmuş dizilerin replikleri de geçiyor.



Yapay zeka şu an gelinen aşamada hala adından en çok söz ettiren konuların başında gelse de dar bir alanda hizmet vermeye devam ediyor. Çoğu algoritma belirli alanlarda çok iyi hatta insanüstü bir performans gösterebiliyor ancak başka herhangi bir şeyde kullanılamıyor. Ayrıca halen bazı görevler yapay zekanın da yeteneklerinin dışında kalıyor; yazmak da bunlardan birisi. "It's No Game" de yapay zekanın yazarların işini elinden alabileceği korkusunun farkında.



Benjamin'in yazı yetenekleri ise önceki içeriklerden faydalanıyor. Bu örnekte, "Sunspring"de olduğu gibi "X Files" kullanmanın yerine Shakespeare, Hollywood'un altın çağı, Aaron Sorkin'in hızlı politik filmleri ve tabii ki "Sahil Güvenlik" ve "Kara Şimşek"ten yararlanıldığı belirtiliyor.



Benjamin senaryosunu yazdığı ve David Hasselhoff'un oynadığı kısa filmi aşağıdan izleyebilirsiniz;