Yanmaz'dan Ebeler Haftası Mesajı

Van İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, Ebeler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.



Dr. Yanmaz, ebelerin haftasını kutlayarak başladığı mesajında, "Ebeler, sağlık alanında yurdumuzun her köşesinde oldukça önemli ve kutsal bir görevi ifa etmektedirler. Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bireylerle tarihin en eski mesleklerinden biri olan ebelik de sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir. Ebeler; kadının, ailenin ve toplumun sağlık danışmanlarıdır. Doğum öncesi ve sonrasında ailelerin yanında olarak, onları eğiterek, sağlıklı nesillerin oluşmasına katkı sunmaktalar. Bir bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı olmaları, doğumda bir annenin acısını dindirmeleri, onları daha da özel kılar ve insanlarla derin bağlar kurmalarını sağlamaktalar. Her sağlık çalışanının yeri vazgeçilmezdir. Ülkemizde özellikle son yıllarda anne ve bebek ölüm oranlarının büyük bir hızla indirilmesinde ebelerimizin rolü büyüktür. Bu başarıları devam ettirebilmemiz için başta 'Anne Dostu' hastaneler olmak üzere doğum hizmeti sunulan tüm hastanelerde ebelik hizmetlerinin güçlendirilmesi, normal doğumun desteklenmesi ve sunulan hizmetin kalitesinin daha da artırılması gerekir. Gece gündüz demeden özveriyle görev yapan tüm ebelerimizin Ebeler Haftasını kutluyorum" dedi.



(MSA-Y)



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