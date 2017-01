Yanlışlıkla Yayınlanan Windows 10 Yapısı

Microsoft, "hızlı" kanalında bulunan Insider'lar için Windows 10 Mobile yapı 14998'i yayınlasa da, bunu isteyerek yapmadığı anlaşıldı.



Yapı 14998, telefonun güncelleme menüsünde "İngilizceye çeviri" açıklamasıyla birlikte görünmüştü. Windows Insider programının sorumlusu Dona Sarkar, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada Microsoft'un yapıyı incelediğini ve "bunu yüklememize gerek olmadığını" söyledi.







For any #WindowsInsiders who are seeing 14998, we are investigating. You don't need to install this one.



— Dona Sarkar (@donasarkar) 12 Ocak 2017



Sarkar yapıyı yüklememizi tavsiye etmiyor olsa da, bazı kullanıcıların kendini tutmayacağı açık. Bir önceki yapı olan 14977, neredeyse bir buçuk ay önce, 1 Aralık'ta yayınlanmıştı. Hatta bu sırada PC için iki yeni yapı yayınlandı.



Microsoft'un yapıya birkaç yeni işlev eklediği düşünülüyor. Bununla birlikte bazı kullanıcılar, yapıda mavi ekran hatası gibi bir takım sorunlarla karşılaştıklarını söylüyorlar. Bu yüzden yapıyı yüklerseniz, cihazınızı Windows Device Recovery Tool ile sıfırlamak zorunda kalabilirsiniz.