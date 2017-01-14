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Yanlışlıkla Yayınlanan Windows 10 Yapısı

Yanlışlıkla Yayınlanan Windows 10 Yapısı

Windows 10 Mobile sahiplerini heyecanlandıran yeni önizleme yapısı, görünüşe bakılırsa Microsoft tarafından yanlışlıkla yayınlanmış!

Yanlışlıkla Yayınlanan Windows 10 Yapısı

Microsoft, "hızlı" kanalında bulunan Insider'lar için Windows 10 Mobile yapı 14998'i yayınlasa da, bunu isteyerek yapmadığı anlaşıldı.

Yapı 14998, telefonun güncelleme menüsünde "İngilizceye çeviri" açıklamasıyla birlikte görünmüştü. Windows Insider programının sorumlusu Dona Sarkar, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada Microsoft'un yapıyı incelediğini ve "bunu yüklememize gerek olmadığını" söyledi.

Kaynak: Chip.com.tr

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