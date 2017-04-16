Yanlış tercih yapan kadının pişmanlığı

"Herkese akıl verirken kendim yanlış yaptım"



ANKARA - Ankara'da, anayasa değişikliği için yanlış tercih yapan bir vatandaş, "Herkese akıl verirken kendim yanlış yaptım" diyerek kabine döndü ve oyunu geçersiz hale getirdi.

Anayasa değişikliği için Çankaya İlkokulunda oy kullanmaya gelen bir vatandaş, yanlış tercih yaptı. Sandık görevlilerine yanlış tercih yaptığını söyleyen kadın, yeni oy pusulası istedi. Sandık görevlilerinden olumsuz yanıt alan kadın, oyunun geçersiz sayılması için tekrar kabine girdi ve tercih mührünü defalarca oy pusulasına bastı. Kabinden çıktıktan sonra kapalı oy zarfını 1145 numaralı sandığa atan kadın, "Herkese akıl verirken ben yanlış yaptım" dedi. Yanlış tercih yaptığından dolayı büyük üzüntü yaşayan kadın, "Sağlık falan olmasın" diyerek okuldan ayrıldı.