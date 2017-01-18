Yankesicilik Yöntemiyle Hırsızlık Kamerada

Adana'da iki kişinin cep telefonunu, bir kişinin de 800 lirasını "yankesicilik" yöntemiyle çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı. İki olay da güvenlik kameralarınca görüntülendi.



Alınan bilgiye göre, son üç hafta içinde Emniyet Müdürlüğüne başvuran 2 kişi cep telefonlarının, bir kişi de 800 lirasının çalındığı yönünde şikayette bulundu.



Mağdurların ifadesinden olayların "yankesicilik" yöntemiyle gerçekleştiğini tespit eden ekipler, şüphelinin eşkalini belirlemek için güvenlik kamerası araştırması yaptı.



Ekipler, iki olayla ilgili elde ettiği güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin benzer olaylardan hakkında 3 ayrı suç kaydı bulunan ve bir süre önce aynı suçtan girdiği cezaevinden çıkan Ramazan Y. olduğunu tespit etti.



Olayların gerçekleştirdiği bölgelerde önlem alan Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ramazan Y'yi yakaladı.



Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin kendisi olmadığını iddia etti.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı.



- Hırsızlık anı kamerada



Güvenlik kamerası görüntülerinde de bir marketten çıkan üç kadın kaldırımda yürüdüğü sırada karşıdan gelen şüpheli yanından geçtiği kadınlardan birinin cebindeki telefonu alıyor.



Yoluna devam eden şüpheli, elindeki cep telefonunu pantolonunun cebine koyuyor.



Başka bir görüntüde ise zanlı, kaldırımda beklediği sırada yanına yaklaşan bir kişiyi durdurup konuşmaya başlıyor. Şüpheli, yaklaşık 3 dakika boyunca konuştuğu kişiye sarılıp öptükten sonra yanından ayrılıyor. Mağdur, bir marketten çıkan yakınlarının yanına giderken, şüpheli ise bir süre yürüdükten sonra koşarak olay yerinden kaçıyor.



Bir süre sonra cebindeki paranın çalındığını fark eden mağdur, şüphelinin kaçtığı istikamette yöneliyor.