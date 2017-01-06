Yankesicilik Suçundan 1.5 Yıl Cezası Bulunan Kadın Tutuklandı

Samsun'da yargılandığı mahkeme tarafından yankesicilik suçundan 1.5 yıl hapis cezası bulunan kadın, polis tarafından yakalanıp sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Trabzon'da yargılandığı mahkeme tarafından yankesicilik yöntemiyle hırsızlık suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan F.G.(46), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen F.G. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN