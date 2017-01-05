Yangında Mahsulü Zarar Gören Çiftçiye Destek

Bayburt Ziraat Odası ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Yukarı Gençosman Köyü'nde geçtiğimiz aylarda çıkan yangın sonucu mahsulü zarar gören çiftçilere destek amacıyla yem dağıtımı yapıldı.



Dağıtım için Yukarı Gençosman Köyü'ne gelen Vali İsmail Ustaoğlu, çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarla görüşüp, çeşitli incelemelerde bulundu. Yangında maddi kayba uğrayan ailelerin son durumu hakkında Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürü Adil Arslan'dan bilgi alan Vali İsmail Ustaoğlu, afetzede aileler için yapılacak evler için gerekli çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi.



Vali İsmail Ustaoğlu, ailelerin geçici olarak barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere yangından hemen sonra köy içerisinde konteynır evler kurulduğunu anımsatarak, "Yeni yapılacak evlerin köyün içerisinde olması noktasında köy sakinlerimizin bize yardımcı olması lazım. Hak sahiplerine yer verilmesi hususunda birinci öncelik köy sakinlerimizin bizlere göstereceğiniz tapulu yerler olacak. Eğer bize; 'Bizim burada yerimiz var. Buraya yapılmasını istiyoruz.' derlerse, bizim önceliğimiz oraya yapmak olacak. Burada esas yapılması gereken, işlerin bir an önce tamamlanması adına köy sakinlerimizin yer konusunda bir şekilde anlaşması ve bizim de bu işi başlatmamız. Eğer ailelerimiz yer gösteremezse, alternatif olarak biz yer göstermek zorunda kalabiliriz. Biz kesinlikle ailelerimizi buradan koparmak istemiyoruz. Bu konuda onların da yardımlarını bekliyoruz." İfadelerini kullandı.



Daha sonra yangında zarar gören vatandaşlara Ziraat Odası ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa verdiği besi yemleri dağıtıldı. Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe konuya ilişkin yaptığı açıklamada yangında zarar gören çiftçiler için Ziraat Odası ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'yle böyle bir proje düşündüklerini ve hayata geçirdiklerini ifade etti. Başkan Yıldırımtepe, yangında maddi kayba uğrayan 10 çiftçiye 2,5 ton besilik yem ve suluk dağıtılacağı bilgisini verdi.



Destek dolayısıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut ve Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe'ye teşekkür eden Vali İsmail Ustaoğlu, "Bunlar bizim ne derece kadirşinas ve güçlü bir devlet olduğumuzun güzel bir göstergesi. Bu dayanışma ve birliktelik bu memlekette bizim en büyük güvencemiz. Destekleri dolayısıyla Ziraat Odası Başkanımız Abuzer Yıldırımtepe ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürümüz Abdulkadir Karabulut'a teşekkür ediyorum." dedi. - BAYBURT