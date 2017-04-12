Yangının Meydana Geldiği Fabrikadan Açıklama

Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren boya-kimya fabrikası tarafından, sabah saatlerinde çıkan yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Hastane yetkililerinden alınan bilgi çerçevesinde bu kişilerin basit solunum sıkıntıları sebebiyle hafif tedavi altına alındıkları ifade edilmiştir" denildi. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren boya-kimya fabrikası yetkilileri, sabah saatlerinde meydana gelen yangın hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, toksik etki oluşturacak herhangi bir kimyasal bulguya rastlanmadığı belirtilerek, "12 Nisan 2017 saat 06.30 sularında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde bulunan polyester reçine üretimi yapılan firmamızda niteliğini araştırdığımız teknik bir problem sonucu üretim bölümümüzün sınırlı bir bölgesinde yangın oluşmuştur. Firmamıza ait yangın söndürme sisteminin anında devreye girmesi ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi itfaiyesinin hızlı müdahalesiyle yaklaşık yarım saat içerisinde yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmalarına devam edilmektedir. Yangın sonucunda oluşan dumanın analizi AFAD Yetkili kurumlar tarafından da yapılmış olup, toksik etki oluşturacak herhangi bir kimyasal bulgusuna rastlanılmamıştır" denildi.



"BÜTÜN ÇALIŞANLARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ"



Hastaneye kaldırılan işçiler ile ilgili bilgi verilen açıklamada, "Olayın vuku bulmasının ardından maruziyet altında kalan sınırlı sayıda bölgemizde bulunan hastanelere başvurduğu bilgisi alınmıştır. Hastane yetkililerinden alınan bilgi çerçevesinde bu kişilerin basit solunum sıkıntıları sebebiyle hafif tedavi altına alındıkları ifade edilmiştir. Yönetim kurulu olarak en büyük tesellimiz, meydana gelen bu olayda herhangi bir can kaybı olmamasıdır. Buna rağmen konuya ilişkin oluşan endişeler sebebiyle tüm kamuoyundan, sanayicilerimizden ve bölgemizde çalışan bütün çalışanlardan özür dileriz" ifadeleri kaydedildi.



(Uğur Arslan/İHA)