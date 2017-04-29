Yangının Boyutu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

Bursa'da gece saatlerinde çıkan yangında 6 araç küle dönmüştü, günün aydınlanmasıyla yangının boyutu tam olarak ortaya çıktı.



Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir şirkete ait otobüs park alanında çıkan yangında 6 araç kullanılamaz hale gelirken bir araç maddi hasar görmüştü. Günün aydınlanmasıyla beraber yangının boyutu tüm detaylarıyla ortaya çıktı. Yangın sonrası hurda yığınına dönen araçlarda geriye sadece iskelet yapısı ve yanmayan kablolar kaldı.



Yangının çıkma sebebini araştırmaya devam eden itfaiye ekipleri, yolcu otobüslerin birbirine çok yakın park edildiği için bir yolcu otobüsünde başlayan yangının diğerlerine sıçradığını belirtti. - BURSA