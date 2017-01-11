Yangında Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan yangında yaralanan 84 yaşındaki Hüssam Bozkurt, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Mahmutgazi Mahallesi'nde yaşayan Hüssam Bozkurt'un (84) tek katlı kerpiç evinde pazar günü yangın çıktı.



Yangın Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, kerpiç yapının çökmesi ile mahsur kalan ev sahibi Bozkurt, yaralandı.



Vücudunda birinci derece yanıklar bulunan ve dumandan etkilenen Bozkurt, tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.