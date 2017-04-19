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Yangında Prim Üretimi Yüzde 8 Arttı
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Yangında Prim Üretimi Yüzde 8 Arttı

2016'da yangın sigortası prim üretimi yüzde 7,9 artışla 3,2 milyar liraya ulaştı.

Yangında Prim Üretimi Yüzde 8 Arttı

2016'da yangın sigortası prim üretimi yüzde 7,9 artışla 3,2 milyar liraya ulaştı. Toplam teminat üretimi ise 6 milyon 780 bin 934'e çıktı.

Kaynak: Dunya.com

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