Yangında Ölen Genç Toprağa Verildi

Zonguldak'ta dün gece bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden 27 yaşındaki genç, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Hoştepe Sokak üzerinde yangın çıktı. Çalıştığı iş yerinin en üst katında yaşayan Ersoy Dökel itfaiyenin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak feci şekilde hayatını kaybetti. Dökel'in cansız bedeni itfaiye ve 112 sağlık ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Cenazesi sabah saatlerinde Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınan Dökel için tören düzenlendi. Hz. Ali Camii'nde gencin ailesi taziyeleri kabul etti. Ersoy Dökel, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. - ZONGULDAK