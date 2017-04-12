Yangında Mahsur Kalanlar Sepetli Merdivenle Kurtarıldı

KONYA'nın Seydişehir İlçesi'nde, üç katlı apartmanın bodrum katında çıkan yagında üst katlarda mahsur kalan iki çocuk ile bir kadın itfaiyeni merdiveni ile indirildi.



Yangın, saat 12.00 sıralarında Seyitharun Mahallesi 1604 Sokak'ta üç katlı apartmanda meydana geldi. Binanın bodrum katındaki kömürlükte elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangında duman apartmanın içini doldurdu. Mahalle sakinleri tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Annesi Gamze Fişekçi'nin yardım istemek için aşağıya inmesi üzerine üçüncü kattaki evlerinde mahsur kalan 4 yaşındaki Melek Fişekçi, balkondan eve giren itfaiye ekipleri tarafından merdivenle indirilerek kurtarıldı. Annesi ile birlikte ikinci kattaki evlerinde mahsur kalan ve balkona çıkan 3 yaşındaki Tolga Semerci de yine sepetli merdivene indirildi. Yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra anne Menekşe Semerci de merdivenlerden aşağıya indi.



Ölen ya da yaralanın olmadığı ve paniğe neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Seydişehirkonya