Yangında Hayatını Kaybeden Ersoy Dökel'in Cenazesi Toprağa Verildi

Zonguldak'ta çıkan yangında hayatını kaybeden 27 yaşındaki Ersoy Dökel'in cenazesi toprağa verildi.



Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınan Dökel'in cenazesi, Acılık Hz. Ali Camisi'ne getirildi.



Burada yakınlarının taziyeleri kabulü ve cenaze namazının ardından Dökel'in cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.



Cenaze töreninde Dökel'in annesi Sabiha Akarsu ile babası Ali Dökel'in güçlükle ayakta durduğu görüldü.



Dün gece, Meşrutiyet Mahallesi Hoştepe Sokak'ta Ali Dökel'e ait binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Ersoy Dökel hayatını kaybetmişti.