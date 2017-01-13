Yangında Hayatını Kaybeden Aynı Aileden 3 Kişi Toprağa Verildi

DENİZLİ'nin Çal İlçesi'nde evde çıkan yangında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.



Dağmara Mahallesi'nde oturan 42 yaşındaki Halil ve 43 yaşındaki Habibe Göktürk çiftinin evinde, dün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevler kısa sürede bütün evi sardı. Yangına uykuda yakalanan Göktürk çifti, kendilerini dışarıya atarak, hortumla alevlere müdahale etti. Bir süre sonra kızları 12 yaşındaki Gülben'in içeride olduğunu fark eden Halil ve eşi Habibe Göktürk, tekrar içeriye girdi. Bu sırada alevlerin sardığı evde çatı çöktü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ekipler, dışarı çıkmayı başaramayan Göktürk çifti ile kızları Gülben'in cesedine ulaştı. Cesetler, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.



AİLESİNİ KAYBEDEN GENÇ KIZI SAKİNLEŞTİRELEMEDİ



Otopsi işlemlerinin ardından Göktürk ailesinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Aileden geriye kalan çiftin kızları 19 yaşındaki Gülcan Göktürk'ü sakinleştirmek mümkün olmadı. Üç kişilik aile için Dağmarmara Mahallesi Mezarlığı yanında cenaze töreni düzenlendi. Törene Çal Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, hayatını kaybeden ailenin akrabası olan Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, MHP İl Başkanı Cafer Birtürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tek tek kılınan cenaze namazları sonrası tabutlar mezarlığa taşındı. Tabutların yanından bir an olsun ayrılmayan Gülcan Göktürk, annesi, babası ve kız kardeşi toprağa verilirken, mezarlarına tek tek toprak attı, dualar okudu. - Denizli