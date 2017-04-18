Yangında Baba Öldü, Balkondan Atlayan Oğlu Gözaltında

KIRIKKALE'nin Bahşılı İlçesi'nde bir evde çıkan yangında 48 yaşındaki İhsan Teke yanarak can verdi, bu sırada oğlu 30 yaşındaki F.Teke ise iddiaya göre balkondan atlayarak kaçtı. Yangından önce evin bahçesinde babası ile birlikte alkol aldıkları belirtilen F. Teke, evi yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı.



Bahşılı'nın Ata Dönmez Mahallesi, 91'inci Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Görgü tanıklarının iddiasına göre İhsan Teke ile oğlu F. Teke, bahçede birlikte alkol aldıktan sonra eve geldi. Bir süre sonra evin 2'nci katında yangın çıktı. Bu sırada F. Teke balkondan atlayıp kaçtı.



Mahalle sakinleri itfaiye ve 112'ye haber verdi. Bu sırada evde sızan baba İhsan Teke, gelen ekipler tarafından eli yüzü yanmış ve dumandan zehirlenmiş halde bulundu. Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan İhsan Teke, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



Bahşılı İlce ve Kırıkkale itfaiye ekipleri çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ancak evde bulunan eşyaların yanması sonucu maddi hasar meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangınca can veren İhsan Teke'nin oğlu F. Teke'yi, evi yaktığı iddiasıyla şüpheli olarak gözaltına aldı.



- Bahşılıkırıkkale