Yangında Anneanne Öldü, Torunu Kurtuldu

DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi Fatih Mahallesi'ndeki iki katlı binanın üst katında torunuyla yaşayan 63 yaşındaki Yüksel Sarıtaş, sobadan çıktığı sanılan yangında öldü. Torunu 14 yaşındaki Gürkan Kınayer ise son anda evden çıkarak yara almadan kurtuldu.



Fatih Mahallesi Şehit Er Ali Taşöz Sokak'ta, Yüksel Sarıtaş'a ait 2 katlı binanın üst katında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Sobadan çıktığı sanılan yangın, etrafa yayıldı. Odadaki eşya yanmaya başladı. Gürkan Kınayer, alevleri fark edince kendini evden dışarı attı. Anneannesi Yüksel Sarıtaş ise evden çıkamadı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekipler, odasında Yüksel Sarıtaş'ın yanmış cesedini buldu. Yangında anneannesini kaybeden Gürkan Kınayer, olayın şoku üzerinden atamadı. Ambulansta kontrolden geçirilen Kınayer'i komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Sarıtaş'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Ölen Sarıtaş'ın alt komşusu Özlem Atik, dumanı fark edince iki çocuğunu alıp, evden çıktığını belirterek, "Yangını görünce hemen çocuklarımı alıp dışarı çıktım. Üst kattaki komşuma bağırdım ama beni duymadı. Torunu evden çıktı, kendi çıkamadı" dedi.



- Denizli