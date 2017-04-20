Yangın Söndürme Uçakları Göreve Hazır

2017 yangın sezonu için göreve hazır olan CL-215 yangın söndürme uçakları, Adana, İzmir, Bodrum ve Antalya olmak üzere 4 bölgede orman yangınlarına karşı mücadele edecek.



2016 yılında 4 bölgede bin 150 saat uçuş yaparak 417 yangına müdahale eden yangın söndürme uçakları, son 8 yılın en başarılı yangın söndürme sezonunu geçirdi. 2017 yangın sezonu için göreve hazır olan uçaklar, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine Adana, İzmir, Bodrum ve Antalya olmak üzere 4 bölgede orman yangınlarına karşı mücadele edecek şekilde hazırlıklarını tamamladı. İki adet CL-215 yangın söndürme uçağı ise görev yapacakları İzmir'e gönderildi.



Yangın söndürme uçaklarıyla ilgili bilgi veren Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan, "Türk Hava Kurumu bu işi 8 senedir yapmaktadır. 2016 yılı Orman Genel Müdürlüğümüzdeki arkadaşlardan aldığım bilgilere göre orman yangınlarıyla mücadelede son 8 senenin en başarılı ve düzenli dönemi olmuştur. Ülkemizde ve yurt dışında değişik bölgelerde çıkan orman yangınlarıyla mücadelede geçtiğimiz dönem bin 150 saat uçuş yapmıştır. 417 yangına müdahale eden ateş savaşçılarımızla ve pilotlarımızla ne kadar gurur duysak azdır. En değerli varlıklarımızın başında ormanlarımız geliyor. Dolayısıyla Türk Hava Kurumu ailesi olarak böyle bir mücadelenin içerisinde yer almak bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Bu mücadelede yer alan herkes bir ibadet gibi yaptığı işten keyif almalıdır. CL-215 uçaklarımız bu yıl yine 4 bölge haricinde verilecek yurt dışı görevler için de hazır olacaklardır" dedi. - ANKARA