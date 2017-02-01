Yangın Mahalle Sakinlerini Sokağa Döktü

Ozan URAL - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL DHA



Şişli'de, 6 katlı bir binanın çatı katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daire sakinleri komşuları tarafından kurtarılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Mecidiyeköy Gülbağ Mahallesi Gülbahar Caddesi 67 numaradaki 6 katlı binanın çatı katındaki bir dairede saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, dairede kalan anne ve iki oğlu komşularının yardımıyla dışarı çıktı.



İhbar üzerine olay yerine gelen Mecidiyeköy, Şişli ve Beyoğlu itfaiye grupları, alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. İtfaiyenin çalışması sırasında doğalgaz ve elektrik, yetkililer tarafından kesildi.



Sokak sakinleri evlerinden çıkarak yangını seyrederken, bazı vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarını evlerinin penceresinden takip etti.



Görüntü Dökümü



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Yangına giden itfaiye araçları



Yangına giden sağlık ekipleri



Yanan daire amatör kamera



Yanan daire ve söndürme çalışmaları



Sokaktaki vatandaşlar



Genel ve detaylar