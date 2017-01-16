Yangın Mağduru Aileye Milas Belediyesi'nden Yardım Eli

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Narhisar Mahallesi'nde evleri yangında büyük zarar gören aileye belediyeden yardım eli uzandı.



Milas Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Mat yangın mağduru aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini aktardı ve yardım sözü verdi. Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ali Mekik, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bekir Güney ve Selimiye Bayındırlık birimi ekipleriyle aileyi ziyaret eden Mat, mahalle muhtarı ve Ören çiftinden yangın hakkında bilgi aldı.



Yangın sonucu evleri kullanılmaz durumda olan Ören çiftiyle de sohbet eden Milas Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeynep Mat, belediye olarak imkanlar dahilinde her türlü yardıma hazır olduklarını, ilk etapta Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün elinde bulunan giyim ve ev eşyalarından yardımda bulunulacağını belirtti. Yanan evin Bayındırlık ekiplerince en kısa sürede tamir edileceğini de belirten Mat, aileyi şimdilik imam evinde ikamet ettirmeyi düşündüklerini söyledi.



Ev sahibi Velittin Ören'in yaz sezonlarında otellerde geçici olarak çalıştığını şimdi ise işsiz olduğunu belirtmesi üzerine ise Başkan Yardımcısı Zeynep Mat; Velittin Ören'e Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde işçiye ihtiyaç duyduklarını istediği taktirde hemen işe başlayabileceğini söyledi.



İlk olarak ailenin acil ihtiyaçlarının karşılanacağını belirten Mat, "Evin onarımını yapmak için çalışma başlatacağız. Belediye olarak üzerimize düşenleri yapacağız. Onların sıkıntısı, bizim sıkıntımızdır. Üzüntüleri paylaştıkça azaltacağız" ifadesini kullandı.



Ziyaret için memnuniyet duyan aile Milas Belediyesi'nin yardımları için Başkan Yardımcısı Zeynep Mat'a teşekkür etti. - MUĞLA