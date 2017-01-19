Yangın Çıkan Cezaevinde Toma'lar Bekliyor

Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çocuk mahkumların kaldığı koğuşta çıkan yangından sonra, cezaevinde 2 TOMA hazır bekletiliyor.



Kürkçüler Cezaevi Kampüsü'nde bulunan Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, dün saat 23.20 sıralarında, çocuk mahkumların bulunduğu koğuşta, koğuşlarını değiştirmek isteyen bir grup çocuk, cezaevi idaresinin dikkatini çekmek amacıyla yatakları kapının arkasına yığarak çıkardığı yangında 6 çocuk mahkum ile İnfaz Koruma Başmemuru Ali Elakılınç'ın da aralarında bulunduğu 5 infaz koruma memuru dumandan zehirlendi.



Hastaneye kaldırılan çocuk mahkumlardan 3'ünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü, durumu iyi olan 3 infaz koruma memurunun da taburcu edildiği öğrenildi.



Yangının ardından cezaevi girişinde herhangi bir olaya karşı 2 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile tedbir alındığı görüldü. Cezaevinde durum sakin görünürken, hükümlü ve tutukluların yakınları da ziyarete geldi.



Yangınla ilgili Adana Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan çok yönlü soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - ADANA