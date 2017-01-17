Adıyaman'da doğalgaz kombisinin elektrik aksamından kaynaklanan yangın büyümeden söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 930. Sokakta Mehmet Şaşmaza ait evin doğalgaz kombisinin elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangında alevler kombiyi sardı. İtfaiye ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın büyümeden söndürdü. Yangında kombi zarar gördü.



Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN