Yandex Toloka Nedir?

Yandex Toloka, Yandex'in arama sonuçlarındaki istenmeyen içerikleri elemek için kurduğu ve bu içerikleri belirlemek üzere insanlardan faydalandığı, internetten para kazanmak isteyenlerin tercih ettiği bir sistem. İnternet üzerinden reklam tıklayarak para kazanma yöntemleri size reklam başına 0,001 dolar gibi ücretler teklif ederken, Toloka'da görev bulmanız halinde bir saatte birkaç dolar kazanç elde etmeniz zor değil.



Yandex Toloka Nasıl Çalışır?



Yandex, arama sonuçlarında makinenin yapacağı hataları en aza indirgemek ve size daha gerçekçi sonuçlar göstermek için bu sistemden faydalanıyor. Türkçe olarak kullanabildiğiniz sistem, üyelerinin yaptığı değerlendirmeleri ele alarak arama motorunu optimize etmeye çalışıyor. Kullanıcılar, sisteme dahil olarak ve görevleri yerine getirerek kazanç elde edebiliyorlar.



Yandex Toloka'ya Nasıl Üye Olunur?



Bu adresi ziyaret ederek Yandex Toloka üyeliğinizi hızla oluşturabilirsiniz. Ödeme alırken sorun yaşamamak için bilgilerinizi doğru vermeye dikkat edin. Her şey Türkçe olduğundan yolunuzu bulmanız zor olmayacak.



Yandex Toloka Görevleri Nelerdir?



Her zaman yapabileceğiniz Yandex Toloka görevi bulamayacağınız için, sayfayı yer işaretlerinize ekleyip sıkça kontrol etmeniz gerekiyor. Görev sırasında ne yapacağınız, göreve göre değişiyor. Talimatları görmek için üzerinde "i" yazan düğmeye tıklamanız gerekiyor. Görevleri yerine getirirken istenenleri doğru biçimde yerine getirmeye dikkat edin, aksi halde başarı puanınız gerileyebilir ve daha kötüsü, yeni görevler alamayabilirsiniz.



Eğer hiç görev alamıyorsanız, toloka@support.yandex.com adresine bir eposta yazarak hesabınızın engellenip engellenmediğini sorabilirsiniz. Bunun yanında görevi yaparken sistemin görevi sonlandırması sizi şaşırtmasın. Bunun nedeni, görevlerin belirli bir kotayla kullanıcılara dağıtılması ve kota dolduğunda görevin görünmez hale gelmesi.



Yandex Toloka ile Para Kazanmak Mümkün mü?



Görevler arasında 0,1 dolar, 0,2 dolar, 0,4 dolar ve daha değerlilerini bulmanız mümkün. Yeterince şanslıysanız, görevleri kaparak bir miktar para kazanmanız elbette mümkün.