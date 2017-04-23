Yandex'ten 23 Nisan Sürprizleri
Yandex, hem ana sayfasında hem de popüler navigasyon uygulamasında yaptığı çok özel çalışmalarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor.
Yandex, hem ana sayfasında hem de popüler navigasyon uygulamasında yaptığı çok özel çalışmalarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor.
Yandex'ten yapılan açıklamaya göre, önemli günleri yaptığı çalışmalarla ana sayfasına taşıyan Yandex, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı özel bir logoyla kutluyor. Yandex'in 23 Nisan logosuna tıklayan kullanıcılar, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ve dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili içeriklere kolaylıkla ulaşabiliyor. İnternet kullanıcılarını çocukların hayal gücüyle renklenen dünyayı keşfetmeye davet eden Yandex'in 23 Nisan özel logosu, Yandex Türkiye çalışanlarının çocuklarının yaptığı çizimlerden yola çıkarak hazırlandı.
Yandex Navigasyon da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutmadı. Varış noktalarına rota oluşturmak amacıyla uygulamayı açan kullanıcılar sevimli bir çocuk sesinden "Rota oluşturuldu, 23 Nisan'da mutlu yolculular dilerim" mesajıyla karşılaştı.
Yandex Türkiye kullanıcılarıyla paylaştığı bu sürpriz çalışmaların yanı sıra, sosyal medya sayfalarında yer verdiği mesajlarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. - İstanbul