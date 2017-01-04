Yandex Haritalar'da Sesli Navigasyon ve Yürüyüş Yolları Güncellemesi

Sesli navigasyon özelliği Yandex Haritalar'a eklendi. Yandex Haritalar'da eklenen yürüyüş yolları özelliği ile artık kullanıcılar ulaşmak istedikleri noktaya rota oluştururken yaya olarak da rota oluşturabilecekler.



Yandex Haritalar uygulamasında gerçek zamanlı trafik bilgilerinin yer aldığı kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak yeni güncellemeler yapıldı. Daha önce sadece Yandex Navigasyon'da bulunan sesli navigasyon özelliği yeni güncellemeyle Yandex Haritalar'a da geldi. Araç kullanıcıları ulaşmak istedikleri rotayı belirlerken bundan böyle Yandex Haritalar'ın sesli navigasyon özelliğinden de faydalanabilecek.



Yandex Haritalar'a sesli navigasyon özelliği ile birlikte yayaların rota oluşturmasını sağlayan yeni bir özellik eklendi. Özellikle yürümeyi seven kullanıcıların yoğun olarak faydalanabileceği yeni güncellemeyle kullanıcılar artık ulaşmak istedikleri noktaya doğru rota oluşturduktan sonra yürüme yolu tercihini de yapabilecekler. Geçtiğimiz aylarda masaüstü bilgisayarlarda haritalara eklenen yürüyüş yolları özelliği mobil tarafta da hizmete sunuldu.



- İstanbul