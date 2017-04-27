Yandex, 65 Milyon Dolar Kâr Etti

Rus internet şirketi Yandex'in net karı, yılın birinci çeyreğinde 65 milyon dolara yükseldi.

Yandex, 65 Milyon Dolar Kâr Etti

Rus internet şirketi Yandex'in net karı, yılın birinci çeyreğinde 65 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: Dunya.com

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