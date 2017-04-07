Yanan Traktörü Polis Söndürdü

Samsun'un Bafra ilçesinde bir galeride park halinde bulunan traktörde çıkan yangın, polis tarafından yangın tüpü ile söndürüldü.



Olay, Büyükcami Mahallesi Park Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Can İslam'a ait galeride bulunan traktörlerden biri henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Yanan traktörü gören yoldan geçen vatandaşlar 155 polis imdat ve 110 itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yanan traktöre araçlarında bulunan yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Yangın, diğer traktöre sıçramadan kontrol altına alındı.



Telefonla haber verilen iş yeri sahibi Mustafa Can İslam, güvenlik kamerası taktırdığını fakat elektrik bağlatamadığı için kameraların çalışmadığını söyledi.



Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN