Yanan Otomobil İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yanan otomobil olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.



Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Üniversite caddesi üzerinde şehir merkezine seyir halinde olan 78 EA 822 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürdü.



Polis konuyla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA