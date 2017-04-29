Yanan Otobüslerin Maliyeti 1,5 Milyon Lira

Bursa'da park halinde bulunan 6 yolcu otobüsü gece yarısı alevlere teslim olurken, yanan araçların değerinin 1,5 milyon TL olduğu ve kaskolarının olmadığı ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre, olay gece saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Şehirlerarası Otobüs Terminali yanındaki bir otomotiv servis firmasının park alanında gerçekleşti. Tüm bakımları gerçekleştirilen ve ikinci el satışa sunulan otobüsler, henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 itfaiye aracı 2 saatlik çalışma sonrası yangını söndürdü. Can kaybının olmadığı yangında 6 otobüs kullanılamaz hale geldi, 1 otobüste de hasar oluştu.



Firmanın 2007 model olan yolcu otobüslerini tanesi 240 bin liradan satışa sunduğu, toplam zararın 1,5 milyon lirayı bulduğu öğrenildi. Sosyal medyada otobüslerin parasının kaskodan alınmak için yandığı konuşulurken, firma yetkilileri ise yaptığı açıklamada açık otoparklarda kasko yapılmadığını ifade ettiler.



Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. - BURSA