Yanan Orman Alanları Ağaçlandırılıyor

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde çeşitli zamanlarda çıkan orman yangınlarında yanan alanlarda temizlik yapıldı. Kağıtlık tomruk, lif yonga, yakacak odun ayrımı tamamlandı. Bördübet mevkisinde yanan 46 hektarlık alana fidan dikimi sürerken, sadece bu bölgeye 50 bin kızılçam dikileceği belirtildi.



Hisarönü Mahallesi Bördübet Mevkisi'nde geçen yıl 9 Mart'ta çıkan orman yangınında 46 hektarlık alan zarar gördü. Yanmış alanlardan 362 metreküp kağıtlık tomruk sanayi türü ağaç ile birlikte 916 ster (1 ster 300- 500 kilo arası) lif yonga ve 340 ster de ibreli yakacak odun üretilerek, açık artırmayla satılmak üzere Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü depolarına taşındı.



Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, Bördübet Mevkisi'nde yanan 46 hektarlık alana 50 bin kızılçamın dikimine başlandığını belirtti. Dikim öncesinde yanmış sahalarda dozer ve mini ekskavatörler ile toprak işlemeleri, diri ve ölü örtü temizleme çalışmaları tamamlanarak dikim başlatıldı. Bölgeye 50 bin kızılçam fidanı dikilecek.



STER NEDİR?



Uzunluğu ve genişliği 1, yüksekliği 1.10 metre olan odun istifine 1 ster denir. Ster ağırlığı ağaç türüne, istifin dizilişine, kesimden sonra geçen süreye bağlı olarak 300- 500 kilo arasında değişir, standart bir ağırlığı yoktur. Marmaris'te ağırlık kızılçam ağacı olması nedeniyle kızılçamda 1 ster, Yarma Sanayi Odunu olarak yaş 500, yarı yaş, yarı kuru 399, kuru 354 kilo civarında. Yakacak odun olarak bakıldığında yaş 473, yarı yaş, yarı kuru 382, kuru 334 kilo civarında geliyor. - Marmarismuğla